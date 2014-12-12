Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 04 Σεπ 2025, 06:36
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αθανάσιος Βασ. Μπαταγιάννης ετών 88
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων
