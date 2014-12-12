Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 28 Αυγ 2025, 06:25
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Θεοφ. Αναγνώστου ετών 68
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
2.Βασιλική Γεωρ. Πλακιά ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
