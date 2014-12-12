Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 25 Σεπ 2025, 06:54
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Περ. Λαγός ετών 55
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
2.Ελένη Λαμπ. Ζιντζόβα ετών 73
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
3.Ηλίας Καραθανάσης ετών 87
Ώρα 18:00 Κοιμητήριο Βαλτινού Τρικάλων
