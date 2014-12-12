Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Περ. Λαγός ετών 55
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

2.Ελένη Λαμπ. Ζιντζόβα ετών 73
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

3.Ηλίας Καραθανάσης ετών 87
Ώρα 18:00 Κοιμητήριο Βαλτινού Τρικάλων