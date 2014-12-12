Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 21 Αυγ 2025, 08:21
Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεώργιος Κοκώνης ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Ευθυμία Παλάσκα - Μπάκα ετών 66
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Αγγελική Χαμψά ετών 84
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων
