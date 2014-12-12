Σήμερα κηδεύονται οι: 

Γεώργιος Κοκώνης ετών 80 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

Ευθυμία Παλάσκα - Μπάκα ετών 66

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

Αγγελική Χαμψά ετών 84 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων