Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 02 Οκτ 2025, 07:03
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευαγγελία Γεωρ. Μαργαρίτη
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων
2.Ανδρέας Κόντος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων
3.Αναστάσιος Ντόβας
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων
