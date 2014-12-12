Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευαγγελία Γεωρ. Μαργαρίτη
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων

2.Ανδρέας Κόντος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων

3.Αναστάσιος Ντόβας
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων