Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευαγγελία Κούτλα ετών 30
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων

2.Βησσαρία Καραούλα ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων

3.Απόστολος Κλιάφας ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Φανερωμένη Τρικάλων