Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 18 Σεπ 2025, 07:00
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευαγγελία Κούτλα ετών 30
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων
2.Βησσαρία Καραούλα ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων
3.Απόστολος Κλιάφας ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Φανερωμένη Τρικάλων
