Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 11 Σεπ 2025, 07:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Κοθράς ετών 68
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων Τρικάλων
2.Κωνσταντίνος Δημ. Ζωγράφος ετών 74
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πρίνους Τρικάλων
3.Κωνσταντίνος Ευαγ. Μπαντέκας ετών 80
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων
4.Αλεξάνδρα Μιχ. Λάσχου
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων
