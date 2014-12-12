Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 05 Σεπ 2025, 06:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Φωτεινή (Νίνα) Χαρίση ετών 77
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας Τρικάλων
