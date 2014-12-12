Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Στέλιος Κων. Τριγώνης ετών 46
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων

2. Αλεξία Αναστασίου ετών 84
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων

3.Κωνσταντίνος Μιχ. Σούντας ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων