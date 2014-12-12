Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Αρχοντής ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων

2.Ευαγγελία Σταμούλη ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας

3.Δημήτριος Βλάχος ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

4.Ερασμία Πατσιάνη ετών 93
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων