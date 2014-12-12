Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 19 Σεπ 2025, 06:59
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Αρχοντής ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων
2.Ευαγγελία Σταμούλη ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας
3.Δημήτριος Βλάχος ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
4.Ερασμία Πατσιάνη ετών 93
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων
