Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 12 Σεπ 2025, 07:05
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γεώργιος Θ. Μάνης ετών 15
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
2.Κωνσταντίνος Σωτ. Βλάχος ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Προκόπιο Τρικάλων
3.Φώτιος Αποστ. Βράκας ετών 93
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
