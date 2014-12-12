Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Θ. Μάνης ετών 15
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

2.Κωνσταντίνος Σωτ. Βλάχος ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Προκόπιο Τρικάλων

3.Φώτιος Αποστ. Βράκας ετών 93
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων