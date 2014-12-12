Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στον νομό Tρικάλων
Κηδείες | 10 Αυγ 2025, 07:51
Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεωργία Ζήση ετών 84
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων
Παρασκευή (Τσιβούλα) Αθανασούλα – Νικοπούλου ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας
