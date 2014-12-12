Σήμερα κηδεύονται οι: 

Γεωργία Ζήση ετών 84

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων 

Παρασκευή (Τσιβούλα) Αθανασούλα – Νικοπούλου ετών 87 

Ώρα 12:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας 