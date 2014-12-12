Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 29 Σεπ 2025, 07:29
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Παπαθανασίου ετών 65
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
2.Κωνσταντίνος Αθ. Μπουλογεώργος ετών 69
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων
3.Χρήστος Κων. Μυλωνάς ετών 73
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
4.Χρυσούλα Κων. Χαρχαντή ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λογγά Καλαμπάκας
5.Αναστασία Καλούσιου ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων
