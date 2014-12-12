Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 25 Αυγ 2025, 06:20
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αναστάσιος Πατρώνας ετών 53
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σωτήρας Τρικάλων
