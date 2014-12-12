Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευαγγελή Ζάχου ετών 91
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμμουδιάς Τρικάλων

2.Δημητρούλα Μπαλάνη ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

3.Λάμπρος Τσιαπάρας ετών 98
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων