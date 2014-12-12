Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 22 Σεπ 2025, 07:02
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευαγγελή Ζάχου ετών 91
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμμουδιάς Τρικάλων
2.Δημητρούλα Μπαλάνη ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
3.Λάμπρος Τσιαπάρας ετών 98
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων
