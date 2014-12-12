Σήμερα κηδεύονται οι: 

Bαγγέλης Αργυρίου ετών 56

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

Βασιλική Ντούμα ετών 74

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων 

Βασιλική Δήμου ετών 95 

Ώρα 11:00 Ι.Ν.  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων

Θεόδωρος Κυριάκος ετών 87 

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων