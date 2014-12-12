Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 11 Αυγ 2025, 08:11
Σήμερα κηδεύονται οι:
Bαγγέλης Αργυρίου ετών 56
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
Βασιλική Ντούμα ετών 74
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
Βασιλική Δήμου ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων
Θεόδωρος Κυριάκος ετών 87
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων
