Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 01 Σεπ 2025, 06:22
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Θεόδωρος Τσαραπατσάνης ετών 63
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων
