Οι ευκαιρίες μας περιμένουν στο Fashion City Outlet σε απίστευτα χαμηλές τιμές, το τελευταίο δεκαήμερο των θερινών εκπτώσεων!

Διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο των θερινών εκπτώσεων και οι ευκαιρίες στα καταστήματα του Fashion City Outlet εξακολουθούν να μας περιμένουν! Stylish καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ ώστε η επιστροφή μας από τις διακοπές να εκπέμπει αέρα ανανέωσης! Όλα σε εκπληκτικές τιμές με εκπτώσεις έως -80% στις τιμές outlet που μας προσφέρει «το εμπορικό κέντρο της καρδιάς μας», όλο το χρόνο.

Κι ακόμη, επώνυμα είδη για το σπίτι, ώστε ανανεωμένο και απόλυτα εξοπλισμένο να μας προσφέρει τη θαλπωρή που αποζητούμε μετά την εξωστρέφεια του καλοκαιριού!

Το Fashion City Outlet μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα ψώνια μας στις πλέον συμφέρουσες τιμές και σ’ ένα περιβάλλον που απογειώνει το shopping. Με άνετο parking, ευχάριστους χώρους που μας δίνουν την ευκαιρία να ζήσουμε την κατανάλωση και ως εμπειρία διασκέδασης και με ποικιλία ειδών που δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει ανικανοποίητους.

Ζήσε την εμπειρία Fashion City Outlet καθημερινά και ακόμη περισσότερο το τελευταίο δεκαήμερο των θερινών εκπτώσεων!

Shopping και διασκέδαση ο συνδυασμός στον πιο άνετο χώρο της πόλης, το Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4οχλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr