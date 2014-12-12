"Στόχος μας είναι η στήριξη του εισοδήματος κάθε Έλληνα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας" τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και προχώρησε σε μια σειρά εξαγγελιών.

Σε φορολογικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2%, για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2%, ενώ μηδενίζεται ο συντελεστής σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Επιπλέον εξήγγειλε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό από το 2026 στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027. Στα μέτρα υπέρ των συνταξιούχων, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε πως μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027.

"Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω. Είμαι για να μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη. Αυτά έλεγα από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση τότε ως πρόεδρος της ΝΔ. Την ημέρα που συνυπογράφαμε μαζί τη συμφωνία αλήθεια που έμελλε να βγάλει τη χώρα από την κρίση", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως θα βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, πως θα είναι η χώρα ασφαλής, πως θα δώσουμε ελπίδα στους νέους.

"Αυτά τα 10 χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες", υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε μία σειρά από επιτεύγματα όπως η μείωση της ανεργίας, τα ρεκόρ στις επενδύσεις και στον τουρισμό.

"Το κόστος ζωής όπως παντού έχει αυξηθεί. Κεντρική προτεραιότητα μας η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια", τόνισε.

"Κρατήστε ένα στοιχείο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 η πανίσχυρη Γαλλία δανειζόταν με 1,16%. Η Ελλάδα με 9,18%. Χθες το γαλλικό ομόλογο έκλεισε στο 3,44%, το ελληνικ;o στο 3,33. Αναλογιστείτε τι προσπάθειες κρύβει αυτή η αλλαγή", ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε πως η Γαλλία και άλλες χώρες είναι σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος ενώ εμείς είμαστε στην αντιπέρα όχθη.

"Απόφασή μου", τόνισε ο πρωθυπουργός, "είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για την παράταξή μας και τη χώρα μια νέα τετραετία πιο επιτυχημένη και με λιγότερα λάθη", για να σημειώσει πως "η ισχυρή ανάπτυξη φέρνει παραπάνω έσοδα όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες".

"Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν οφεληθεί όσο άλλοι. Θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης", συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: "Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες - οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων".

Αναλυτικά οι εξαγγελίες

Φορολογική μεταρρύθμιση

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε πως στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2%, για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2%, ενώ μηδενίζεται ο συντελεστής σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Ειδικότερα

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

-⁠ ⁠από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ⁠ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια γενναία τομή υπέρ των νέων:

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

- Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

- Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

- Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Μέτρα για το Στεγαστικό

"Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων - Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ".

Όπως είπε ο πρωθυπουργός "αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων".

"Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία", πρόσθεσε.

Για την Περιφέρεια

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως "χρέος μας είναι να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας" και εξήγγειλε πως "μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027".

Για την ακριτική Ελλάδα

"Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων", ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

"Η ώρα της σίγουρης και δυνατής πατρίδας"

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων - ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 - καταργείται πλήρως το 2027. Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Τεκμήρια διαβίωσης

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους και διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν μια "ταυτοτική μεταρρύθμιση για τη δική μας παράταξη: τα μη κρατική πανεπιστήμια που κανείς δεν πίστευε ότι θα τα έβλεπε. Τα δυο μάλιστα θα ανοίξουν τον Οκτώβριο σε αυτήν εδώ την πόλη".

4 μεταρρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως "το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 - Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις".

Και προσδιόρισε τις μεταρρυθμίσεις:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

