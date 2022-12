Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

2023 ευχές για τη νέα χρονιά, 2023 νέες ευκαιρίες για ένα ακόμα ταξίδι παρέα με τον αγαπημένο μας χάρτινο φίλο. Κάν’ το μ’ ένα βιβλίο.

1-Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί σε επανέκδοση μετά από δεκαπέντε χρόνια το βιβλίο «Επικίνδυνες λέξεις» της συγγραφέως Φιλομήλα Λαπατά. Είναι η πρώτη μου επαφή με τη συγγραφέα και σίγουρα όχι και η τελευταία.

Γνωρίζουμε τις αδερφές Κορωναίου, την Μυρσίνη και την Αταλάντη. Αποτελούν τα δύο αντίθετα άκρα κι ας μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Άσπρο και μαύρο. Μέρα και νύχτα. Φωτιά και Πάγος. Τι γίνεται όταν θα βρεθούν να πολεμούν η μία την άλλη χρησιμοποιώντας θεμιτά κι αθέμιτα μέσα; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο αδερφικός ανταγωνισμός όταν μάλιστα ανάμεσα τους μπει ο Παύλος Στάικος;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: «…Οι λέξεις έχουν δύναμη. Οι λέξεις έχουν δική τους ζωή. Λέξεις μετρημένες, ημιτελείς, ξεκάρφωτες, επίμαχες, αδέσποτες. Λέξεις άτυχες, λυπητερές, ραγισμένες, σκόρπιες, μυγιάγγιχτες, ανυπόταχτες. Λέξεις φορτισμένες και απόκρυφες. Λέξεις ατσαλάκωτες και υπερβολικές. Λέξεις νοσηρές. Λέξεις επικίνδυνες. Οι λέξεις είναι αθώες, αλλά γίνονται επικίνδυνες όταν δεν έχουμε συμφιλιωθεί με τη σημασία τους…»

Οι δίδυμες Μυρσίνη και Αταλάντη Κορωναίου, όμοιες σαν δυο σταγόνες νερό, αλλά εντελώς ανόμοιες στον χαρακτήρα, διαλέγουν από μικρές τους ρόλους της καλής και της κακής κόρης, αντίστοιχα, και θυσιάζουν, με γρήγορες μαχαιριές στον βωμό του μίσους, την αδελφική τους αγάπη.

Καθώς μεγαλώνουν, μπλέκονται σ’ έναν αγώνα αλληλοεξόντωσης, ο οποίος θα τις οδηγήσει σε ακραίες επιλογές ζωής και στην τραγωδία, μέχρι να συμφιλιωθούν με τη σημασία που έχουν οι επικίνδυνες λέξεις: οικογένεια, εξ αδιαιρέτου, ζήλια, γάμος, διαζύγιο, φυγή και συγγνώμη.

Ένα μυθιστόρημα για τον ρόλο της οικογένειας πάνω στο πεπρωμένο μας, τα όρια της αντοχής, τη χαμένη αθωότητα, τις μικρές και μεγάλες τραγωδίες της ζωής, την επιβίωσή μας από αυτές, και, πάνω απ’ όλα, τις απεριόριστες ποιότητες της ελπίδας, της αγάπης και της συγγνώμης.

Συγγραφέας: Φιλομήλα Λαπατά

ISBN: 978-618-01-4671-4

Αρ. σελίδων: 288

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

2-Από τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα κυκλοφορεί το βιβλίο «Η κόρη του φύλακα της φωτιάς» της συγγραφέως Angeline Boulley. Η μετάφραση ανήκει στην Χίλντα Παπαδημητρίου.

Ένα βιβλίο για τον πολιτισμό των ιθαγενών της Αμερικής, των παραδόσεών τους, της γλώσσας τους, της ιστορίας τους, του τρόπου που από τα φυτά φτιάχνουν φυσικά φάρμακα, των γνώσεων τους για τη χημεία, των ικανοτήτων τους επιβίωσης. Κακοποίηση, σεξουαλικές επιθέσεις, θλίψη. Ζωντάνια και ανθεκτικότητα.

Μια συγκλονιστική ιστορία μέσα στη φυλή Οτζίμπουε, με δολοφονίες νεαρών σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών εξαπλώνεται και αποτελεί το ισχυρό ατού της πλοκής.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Οι δυνατές γυναίκες των Οτζίμπουε είναι σαν την παλίρροια, μας θυμίζουν δυνάμεις που είναι πολύ ισχυρές για να τις ελέγξεις. Οι αδύναμοι άνθρωποι φοβούνται αυτήν τη δύναμη.

Η διπλή καταγωγή της δεκαοκτάχρονης Ντόνις την έκανε πάντοτε να νιώθει ξένη, και στην πόλη όπου γεννήθηκε και στον κοντινό καταυλισμό των Οτζίμπουε. Όταν γίνεται μάρτυρας ενός αποτρόπαιου φόνου, θα συμφωνήσει διστακτικά να λάβει μέρος σε μια μυστική επιχείρηση του FBI που αφορά μια σειρά από θανάτους σχετιζόμενους με ναρκωτικά.

Αλλά οι εξαπατήσεις -και οι θάνατοι- θα συνεχίσουν να διαδέχονται η μία την άλλη, και σύντομα η απειλή θα πλησιάσει τη νεαρή επικίνδυνα.

Συγγραφέας: Angeline Boulley

ISBN: 9789601909684

Αρ. σελίδων: 670

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

3-Από τις Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος κυκλοφορεί το βιβλίο «Ο Πολεμοφόρος», Α’ & Β’ τόμος, του συγγραφέα Brandon Sanderson. Η μετάφραση ανήκει στην εξαίρετη Βάσω Χρήστου.

Η ιστορία μάς αφηγείται τη ζωή της πριγκίπισσας Βιβένα που ζει στην Ίντρις, όπου εκπαιδεύεται όλη της τη ζωή για να εκπληρώσει τη συμφωνία της συνθήκης μεταξύ της χώρας της και της αντίπαλης Χαλαντρέν: να γίνει γυναίκα του Θεού βασιλιά των Εγερθέντων, φέρνοντας ένα παιδί στον κόσμο και εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της ειρήνης στα δύο βασίλεια. Και κάπου εδώ ξεκινάει η περιπέτεια για τις δύο πριγκίπισσες, της Βιβένα και της Σίρι, που μεταβαίνουν στη Χαλαντρέν με διαφορετικό σκοπό η καθεμία.

Ο συγγραφέας αυτή τη φορά δημιούργησε έναν λίγο πιο ασυνήθιστο κόσμο, με Εγερθέντες Θεούς, Βιοχρωματικές Ανάσες, άψυχους στρατιώτες και Αφυπνιστές.

Οι σελίδες του είναι γεμάτες χρώματα. Πλεκτάνες, ανατροπές, δράση, ρομαντικά στοιχεία και περιπέτεια ισορροπούν ισάξια στον Πολεμοφόρο. Μου άρεσε πολύ η ανθρώπινη υπόσταση που έδωσε στους Εγερθέντες Θεούς.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΩΝ… δύο πριγκιπισσών, της Βιβένα και της Σίρι, που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, Ίντρις, προκειμένου να ταξιδέψουν στην Χαλαντρέν, την πρωτεύουσα των εχθρών τους. Η μία από τις δύο είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί τον θεό Βασιλιά, τον τρομερό ηγεμόνα του Χαλαντρενού βασιλείου.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΘΕΩΝ… του Σούσεμπρον, του θεού Βασιλιά της Χαλαντρέν, και του Ύμνου του Φωτός, του απρόθυμου θεού της γενναιότητας, που ζουν απολαμβάνοντας τιμές και δόξα, “φυλακισμένοι” στην Αυλή των θεών. Στον κόσμο τους εκείνοι που πεθαίνουν ένδοξα επιστρέφουν ως Εγερθέντες, ως θεοί για να ζήσουν περιορισμένοι, απαρτίζοντας το Χαλαντρενόπάνθεον. Η δύναμή τους είναι γνωστή ως ΒιοΧρωματική μαγεία και βασίζεται σ’ ένα χαρακτηριστικό γνωστό ως Ανάσα, που μπορεί να συλλεχθεί μια-μια τη φορά, στερώντας την από τον άνθρωπο που την “χαρίζει”.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΗΡΩΑ… του Βάσερ, του μυστηριώδη Αφυπνιστή που προσπαθεί απελπισμένα να διορθώσει τα λάθη που έκανε πριν από πολλά, πολλά χρόνια. Με τη χρήση της Ανάσας και αντλώντας χρώμα από τα καθημερινά αντικείμενα, οι Αφυπνιστές μπορούν να πετύχουν θαύματα αλλά και να προκαλέσουν συμφορές.

ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ θα διασταυρωθούν σε μια επική περιπέτεια φαντασίας, ίντριγκας, εκδίκησης και φυσικά ανατροπών, σε μια ιστορία όπου τα μυστήρια της αγάπης, της μαγείας, του πεπρωμένου και της μετά θάνατον ζωής αποκαλύπτονται με μοναδικό τρόπο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

“Μια εξαίρετη ιστορία μαγείας, μυστηρίου και πολιτικής των θεοτήτων. Ο ΠΟΛΕΜΟΦΟΡΟΣ μπορεί να αφήσει και εσάς χωρίς ανάσα”. (ΜΑΪΚΛ ΜΟΥΡΚΟΚ) Ο Πολεμοφόρος

Α’ τόμος

Συγγραφέας: Brandon Sanderson

ISBN: 9786185194376

Αρ. σελίδων: 464

Έτος έκδοσης: 2019

Εκδόσεις: Φανταστικός Κόσμος

Β’ τόμος

Συγγραφέας: Brandon Sanderson

ISBN: 9786185194369

Αρ. σελίδων: 512

Έτος έκδοσης: 2019

Εκδόσεις: Φανταστικός Κόσμος

4-Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το βιβλίο «Η Νοσοκόμα» της συγγραφέως Δήμητρας Ιωάννου. Μετά την «Αλεξάνδρεια: Γητείες, μάγια και μπαχάρια», ανυπομονούσα για τη επόμενη επαφή μου με την πένα της κυρίας Ιωάννου. Πρόκειται για ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με δόσεις μυστηρίου και αστυνομικές νότες.

Η Κατερίνα Συμεωνίδου φτάνει στην Άνδρο με σκοπό να εργαστεί στο νοσοκομείο του νησιού αλλά παράλληλα φροντίζει και την αρχόντισσα Ισαβέλλα Δελαγραμμάτικα. Όμως ποια είναι πραγματικά η δεσποινίς Κατερίνα και τι ρόλο θα παίξει στην εξιχνίαση της εξαφάνισης της Φλωρέζας Δελαγραμμάτικα;

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ! ΕΔΩ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!

Άνδρος 1960

Μια μυστηριώδης εξαφάνιση πριν από τριάντα χρόνια… Ένας κρυφός παράνομος έρωτας… Δύο άντρες που διεκδικούν την ίδια γυναίκα… Δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άντρα…

Τρεις οικογένειες: Οι γαιοκτήμονες Δελαγραμμάτικα, οι εφοπλιστές Γαλανοί και οι αξιοπρεπείς Βαλμάδες.

Απρόσμενο επίκεντρο όλων η δεσποινίς Κατερίνα Συμεωνίδη. Η νοσοκόμα που καταφθάνει στην Άνδρο, παθαίνει εμμονή με την εξαφάνιση της Φλωρέζας Δελαγραμμάτικα, σκαλίζει το μυστήριο και καταφέρνει να αναστατώσει όλο το νησί.

Η ηρεμία διαλύεται, τα στόματα ανοίγουν και το παρελθόν ξυπνά βίαια και απειλεί, βάζοντας στο μάτι τη νοσοκόμα!

Συγγραφέας: Δήμητρα Ιωάννου

ISBN: 978-618-01-4703-2

Αρ. σελίδων: 424

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ψυχογιός

5-Από τις Εκδόσεις Ίαμβος κυκλοφορεί το βιβλίο «Μια γάτα από γραβάτα» του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Σεραφείμ Χατζηηλιάδη. Τα οικονομικά προβλήματα του κυρ Μανώλη, ενός γλυκού και φιλικού γεράκου που μένει σ’ ένα χωρίο της Κρήτης τον αναγκάζουν να βάλει το μαγαζί του προς πώληση. Ένα βροχερό βράδυ ο κυρ Μανώλης βρίσκει μια γάτα που μοιάζει με γραβάτα και τη μαζεύει.

Γινόμαστε συνοδοιπόροι της γάτας που μας ταξιδεύει και μας ξεναγεί στην Αίγυπτο, στην Άπω Ανατολή, στη Βενετία, στη Σκωτία και στο Μεξικό. Μέσα από το ταξίδι μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο για τα σημεία στίξης αλλά και την ανιδιοτελή προσφορά. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου υπάρχουν διαδραστικές ασκήσεις για τα παιδιά.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Βρέχει… O Κυρ Μανωλιός στέκεται τη βροχή. Είναι λυπημένος, γιατί το μαγαζάκι που διατηρούσε για χρόνια στην πλατεία του χωριού δεν έχει πια κόσμο. Τη λύπη του αυτή θα απαλύνει η εύρεση μια πάνινης γάτας, που μοιάζει με γραβάτα ή μήπως μιας γραβάτας που μοιάζει με γάτα;



Μέσα από ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο ανιδιοτέλεια, η γάτα από γραβάτα θα ανοίξει πόρτες βοήθειας, που θα σώσουν τον φιλότιμο γεράκο και το μαγαζί του από την οικονομική καταστροφή.

Μια ιστορία, όπου ο πραγματικός κόσμος αγκαλιάζει παράλληλα τον φανταστικό, δίνοντας στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους το ουσιαστικό μήνυμα της ανιδιοτελούς βοήθειας.

Ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, που οι εικόνες του διδάσκουν στα παιδιά τα σημεία στίξης.

Συγγραφέας: Σεραφείμ Χατζηηλιάδη

ISBN: 978-618-5688-09-7

Αρ. σελίδων: 64

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ίαμβος

6-Από τις Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη κυκλοφορεί το βιβλίο «Η Άννα του Κουρσάρου» της συγγραφέως Ασπασίας Βλάχου. Ένα ταχύτατο και άμεσο βιβλίο που ενδείκνυται για όσους αγαπούν το αισθηματικό μυθιστόρημα. Γλαφυρή η κυρία Βλάχου σε μια όμορφη ιστορία με πολλούς χαρακτήρες και επίπεδα. Διάχυτη η περιπετειώδης αγωνία, η ένταση και το μυστήριο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Το σπίτι στην παραλία της Κυπαρισσίας που κληρονόμησε η Άννα, είναι γνωστό στους ντόπιους ως το Σπίτι του Κουρσάρου. Στον τοίχο του σαλονιού, ανάμεσα στις μπαλκονόπορτες που βλέπουν στη θάλασσα, στέκει αγέρωχη μια ξύλινη γοργόνα. Το όμορφο ακρόπλωρο, που για χρόνια ήταν η ψυχή ενός κουρσάρικου σκαριού και το προστάτευε στα επικίνδυνα ταξίδια του, κρύβει ένα μεγάλο μυστικό.​

Όταν η Άννα, μια ήσυχη και χαμηλών τόνων δασκάλα, διορίζεται στο σχολείο της περιοχής, αποφασίζει να μετακομίσει εκεί, σε μια προσπάθεια να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να πιάσει τη ζωή της από την αρχή.

Όμως, ο ερχομός της χαλάει τα σχέδια αδίστακτων ανθρώπων, που αποτελούν τον πυρήνα μιας σκοτεινής τρομοκρατικής οργάνωσης.​ Ο αυστηρός και συντηρητικός διευθυντής του γυμνασίου γνωρίζει την Άννα και νιώθει τις ισορροπίες του να αλλάζουν. Ωστόσο, συνεχίζει ακάθεκτος την αποστολή του…

Ένα κρυμμένο για χρόνια χειρόγραφο φέρνει στο φως την ιστορία της Αννέτας και του Ανέστη, του κουρσάρου. Πώς γίνεται γεγονότα που ξεκίνησαν το 1840 να επηρεάζουν τόσο δραματικά το παρόν;​

Μπροστά στα μάτια της γοργόνας, η Άννα σταδιακά αλλάζει, μετατρέπεται σε μια τολμηρή γυναίκα, που ρισκάρει τα πάντα, βοηθάει στην εξιχνίαση μιας συγκλονιστικής υπόθεσης και εμπιστεύεται έναν απρόσμενο έρωτα.

Συγγραφέας: Ασπασία Βλάχου

ISBN: 9789606217999

Αρ. σελίδων: 584

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Χάρτινη Πόλη

7-Από τις Εκδόσεις iWrite κυκλοφορεί το βιβλίο «Όταν μεγαλώσω θα γίνω μπαμπάς» του συγγραφέα Νίκου Παπαγεωργίου.

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό ανάγνωσμα για εκείνους που έχουν ταυτιστεί µε τον ρόλο του µπαµπά, για µαµάδες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερο τον άνθρωπο που έχουν δίπλα τους και για όλους όσοι σκέφτονται την πατρότητα ως όμορφο ενδεχόμενο στο εγγύς ή απώτερο μέλλον. Υπόσχεται σίγουρα να σας κάνει να γελάσετε, να συγκινηθείτε και σίγουρα να ταυτιστείτε.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:



«Εσύ, µικρέ, τι θες να γίνεις όταν µεγαλώσεις;»



Ε, λοιπόν, θείε, ξάδερφε ή ξεχασµένε συγγενή, όταν



µεγαλώσω θα γίνω µπαµπάς.



“Μπαµπάς”

Λέξη µαγική, γλυκιά και ευχάριστη µελωδία, την οποία προφέρουµε χιλιάδες φορές και επιθυµούµε άλλες τόσες να την ακούσουµε στο πέρασµα της ζωής µας.

Μια συλλογή από 29 Almost Rock σκέψεις ενός µπαµπά που περπατά τη δύσκολη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα εν µέσω κρίσης, πριν καταλάβουµε αν τη σκαπουλάραµε και αρκετά πριν µας σφιχταγκαλιάσει ο κορονοϊός. “Bad lands, you gotta live it every day. Let the broken hearts stand as the price you’ve gotta pay”, που λέει και ο Springsteen.

Μια συλλογή κειµένων για όσους έχουν ταυτιστεί µε τον ρόλο του µπαµπά, για µαµάδες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερο τον άνθρωπο που έχουν δίπλα τους και για όλους όσοι σκέφτονται την πατρότητα ως όµορφο ενδεχόµενο στο εγγύς ή απώτερο µέλλον.

Ένα βιβλίο γεµάτο γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία, τροφή για σκέψη και µπόλικο τριµµένο Rock ‘n’ Roll.

Για ανθρώπους Born to Run, κρατώντας ένα παιδικό χεράκι σφιχτά µέσα στο δικό τους! Όταν μεγαλώσω θα γίνω μπαμπάς…

Συγγραφέας: Νίκος Παπαγεωργίου

ISBN: 978-960-627-394-0

Αρ. σελίδων: 130

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: iWrite

8-Από τις Εκδόσεις Ιβίσκος κυκλοφορεί το βιβλίο «Από το Μηδέν Φτάσε όπου δεν Μπορείς» του συγγραφέα Παναγιώτη Φάσσα. Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείς να κάνεις και να έχεις, όπως δεν υπάρχει όριο στο ποιος μπορείς να γίνεις. Κρύβεις δύναμη μέσα σου. Ξεκλείδωσέ τη.

Το βιβλίο περιέχει 8 δωρεάν βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, μέσω Qr Code, για την πληρέστερη κατανόηση και την υποστήριξη των πρακτικών του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Κάνε τα λόγια και τις σκέψεις σου πράξεις τώρα! Θέσε του στόχους σου προσεκτικά, κινήσου μεθοδικά και ξεκίνα!

Είσαι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία!

Συγγραφέας: Παναγιώτης Φάσσας

ISBN: 9786185505684

Αρ. σελίδων: 360

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Ιβίσκος

9-Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο «Άτλας Έξι» της σειράς Άτλας της συγγραφέως Olivie Blake, ψευδώνυμο της Alexene Farol Follmuth. Η εικονογράφηση είναι της Little Chmura, ενώ η μετάφραση ανήκει στην Μυρσίνη Γκανά.

Κάθε δέκα χρόνια επιλέγονται έξι ισχυροί μάγοι. Μόνο οι πέντε θα γίνουν δεκτοί στη Λέσχη. Εκεί που το όριο της ηθικής διαστρεβλώνεται και καταπατάται κάθε μέρα, ο κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να ζυγίσει τις επιλογές και κατά πόσο είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο ώστε να διεκδικήσει επάξια μια θέση στη μυστική Αλεξανδρινή Λέσχη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μυστικά. Προδοσία. Aποπλάνηση. Δύναμη. Είστε στην Αλεξανδρινή Λέσχη. Η γνώση είναι σφαγή. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις χωρίς θυσία. Η Αλεξανδρινή Λέσχη, κρύπτη της χαμένης γνώσης από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της αρχαιότητας, είναι η μεγαλύτερη μυστική λέσχη μάγων ακαδημαϊκών στον κόσμο.

Όσοι κερδίσουν μια θέση ανάμεσα στους Αλεξανδρινούς θα εξασφαλίσουν μια ζωή πλούτου, δύναμης και κύρους. Μόνο μια φορά κάθε δέκα χρόνια, έξι μοναδικά ταλαντούχοι μάγοι επιλέγονται για τις δοκιμασίες.

Οι έξι επίλεκτοι είναι η Λίμπι και ο Νίκο που ασκούν απίστευτο έλεγχο στην ύλη, η Ρέινα, φυσιογνώστρια, που κατανοεί τη γλώσσα της φύσης, η Παρίσα, τηλεπαθητική, που αποπλανεί για να διαβάσει τη σκέψη των άλλων, ο Κάλουμ, χειραγωγός, με παραισθητικές ενέργειες που μετατρέπει όποιον θέλει σε πειθήνιο πλάσμα, και ο Τριστάν που αναγνωρίζει τα ξόρκια και τις ψευδαισθήσεις.

Όταν οι υποψήφιοι στρατολογούνται από τον μυστηριώδη Άτλας Μπλέικλι, μαθαίνουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους έναν χρόνο για την τελική επιλογή.

Ποιος έχει τη θέληση και την ικανότητα να τα καταφέρει, ενώ η πραγματικότητα θολώνει μέρα με τη μέρα και η ηθική αρχίζει να διαβρώνεται;

Αν οι έξι υποψήφιοι αποδείξουν στον εαυτό τους ότι είναι οι καλύτεροι, θα επιβιώσουν, τουλάχιστον οι περισσότεροι…

Συγγραφέας: Olivie Blake

ISBN: 978-960-653-843-8

Αρ. σελίδων: 520

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Διόπτρα

10-Από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο «Τα τρελόπαιδα» της συγγραφέως Μαριλίτας Χατζημποντόζη. Ανήκει στη σειρά Διαβάζω Ιστορίες. Η εικονογράφηση είναι του Βασίλη Γρίβα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.

Ο Αιμίλιος-Παναγιωτάκης ανήκει σε μια «τέλεια» οικογένεια. Ωστόσο ο μικρός μας ήρωας δεν έχει κάποια διάκριση ενώ συνεχώς λαμβάνει την κακή κριτική της θείας Περιστέρας, που τον συγκρίνει με την κόρη της.

Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία όπου σημασία δεν έχει να έχεις την πρωτιά αλλά να είσαι ο εαυτός σου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο Αιμίλιος-Παναγιωτάκης είναι ένα τρελόπαιδο. Όπως και ο κολλητός του, ο Διονύσης. Δεν είναι πουθενά πρώτος, τουλάχιστον όχι εκεί που τον θέλουν πρώτο…

Συγγραφέας: Μαριλίτα Χατζημποντόζη

ISBN: 978-618-03-2951-3

Αρ. σελίδων: 64

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Μεταίχμιο