Γράφει η Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Το ξεχωριστό τριαντάφυλλο της Παρασκευής Κούτσικου

Μια ιστορία για τη δύναμη της φαντασίας και την αξία του να είσαι μοναδικός

Ξεκίνησα το «Το ξεχωριστό τριαντάφυλλο» κι από το εξώφυλλο κιόλας, με το κορίτσι που κρατά στα χέρια ένα χρυσό τριαντάφυλλο, κάτι μέσα μου γέμισε προσμονή, σαν να ήξερα ότι με περιμένει μια ιστορία που θα με συγκινήσει και θα με κάνει να ξαναθυμηθώ την αξία του να πιστεύεις στα θαύματα.

Η Παρασκευή Κούτσικου μας συστήνει τη Βάσια, ένα παιδί με ανοιχτή καρδιά και μάτια που ψάχνουν το ιδιαίτερο ακόμα και στα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας. Η συγγραφέας στήνει ένα σκηνικό οικείο: φως από το παράθυρο, παιχνίδια στο πάτωμα, μοναξιά όταν λείπουν οι αγαπημένοι αλλά και την αδιάκοπη ελπίδα πως πάντα κάτι μαγικό θα συμβεί. Ένα τριαντάφυλλο, διαφορετικό από τα άλλα, γίνεται αφορμή για ένα φανταστικό ταξίδι, με συντροφιά έναν γλάρο, μια βασίλισσα και τη νοσταλγία για όσους αγαπήσαμε. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις iWrite κυκλοφορεί αυτή η συγκινητική ιστορία για τη σπουδαιότητα της παιδικής φαντασίας, γεμάτη σπουδαία διδάγματα. Αν δεν είμαστε καλοί σε κάτι, δεν σημαίνει πως δεν είμαστε καλοί σε όλα. Ας βρούμε αυτό το ένα μοναδικό μας χάρισμα, το ταλέντο μας και να το αξιοποιήσουμε.

Με κέρδισαν περισσότερο τα διακριτικά μαθήματα για τη φιλία, την απώλεια και τη διαφορετικότητα ή η ευαισθησία με την οποία η κυρία Κούτσικου μετατρέπει μια καθημερινή στιγμή σε αφορμή για παιχνίδι και όνειρο. Κάθε παιδί θα αναγνωρίσει στη Βάσια κάτι από τον εαυτό του: την ανασφάλεια για το αν είναι αρκετά ξεχωριστό, την ανάγκη να βρει τη δική του φωνή, το χαμόγελο που χαρίζουν τα μικρά θαύματα.

«Μπορείς κι εσύ να βρεις το δικό σου χρυσό τριαντάφυλλο, αρκεί να κοιτάξεις με την καρδιά σου». Χωρίς μεγάλα λόγια ή διδακτισμό. Μόνο τρυφερότητα, φαντασία και μια διακριτική υπενθύμιση ότι η ομορφιά βρίσκεται εκεί που δεν το περιμένεις, συχνά μέσα σου.

Εικόνες γεμάτες φως, ήρωες που «μιλούν» στη μοναξιά, μικρές μεταμορφώσεις που θυμίζουν στα παιδιά ότι το να είσαι διαφορετικός είναι ευλογία, όχι βάρος. «Το ξεχωριστό τριαντάφυλλο» γίνεται αφορμή για να ξανασκεφτείς πόσο σημασία έχουν η αποδοχή και το παιχνίδι στη ζωή μας.

Κλείνοντας το «Το ξεχωριστό τριαντάφυλλο» σκέφτηκα πόσες φορές αμφέβαλλα για τον ίδιο μου τον εαυτό.