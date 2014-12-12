Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Γράφει και επιμελείται οι Νεκταρία Βαρσαμή - Πουλτσίδη

Το Carmela’sBooks γεννήθηκε από μια σχέση αγάπης και δύναμης: τον δεσμό του Αλέξανδρου Κατσαμένη με τη μητέρα του, Καρμέλα.

Με σπουδές στο Marketing, τη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ο Αλέξανδρος μετέτρεψε το όραμά του σε πράξη, δημιουργώντας έναν εκδοτικό οργανισμό που τιμά τη δημιουργία, την τεχνολογία και την κοινωνική προσφορά.



Η καινοτόμος τεχνολογία flipbook με εξελιγμένα γραφικά μετατρέπει την ανάγνωση σε εμπειρία. Ο αναγνώστης ακούει τον ήχο της σελίδας να γυρίζει, βλέπει το χαρτί να αναδιπλώνεται και να αποκαλύπτει την επόμενη σελίδα, όπως σε ένα πραγματικό βιβλίο.

Είναι η πιο πιστή ψηφιοποίηση έντυπης εμπειρίας, χωρίς να υστερεί σε τίποτα.



Πέρα από την τεχνολογία, η κοινωνική αποστολή είναι εξίσου σημαντική. Για κάθε πώληση, μέρος των εσόδων του εκδοτικού οργανισμού πηγαίνει σε ίδρυμα ή οργανισμό που επιλέγει ο συγγραφέας, χωρίς να μειώνεται το ποσοστό του.

Το Carmelas Books προσθέτει επιπλέον προσφορά από τα δικά του έσοδα προς έναν οργανισμό που επιλέγει η ίδια η ομάδα, αποδεικνύοντας ότι η λογοτεχνία μπορεί να γεννά αλληλεγγύη.

Η απουσία έντυπης παραγωγής μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προστατεύοντας το χαρτί, έναν πόρο που γίνεται ολοένα και πιο σπάνιος.

Το Carmelas Books φέρνει την τεχνολογία του αύριο στο σήμερα, μεταφέροντας τα βιβλία παντού και πάντα μαζί σας.

Το Carmelas Books είναι κάτι περισσότερο από ένας εκδοτικός οργανισμός. Είναι ένας φόρος τιμής, μια πράξη αγάπης και μια νέα εποχή για το βιβλίο.