Το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας του 2024 οδηγείται σε «ξαφνικό θάνατο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής (Τάνια Γεωργιοπούλου), σε κίνδυνο βρίσκεται και το νέο πρόγραμμα για το 2025. Οι περισσότεροι αιτούντες που έχουν ενταχθεί στα βιολογικά πρέπει να απενταχθούν, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τη ροή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Από την εξέλιξη αυτή, ωστόσο, πλήττονται και οι έντιμοι παραγωγοί.

Το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 287,5 εκατ. ευρώ για την τριετία 20242027, αφορά περίπου 60.000 αιτήσεις. Πηγές που γνωρίζουν καλά τις τελευταίες εξελίξεις στην επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφεραν στην εφημερίδα ότι το θέμα με τα βιολογικά μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό με τα βοσκοτόπια. Και αυτό γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των εταιρειών πιστοποίησης, δεν εντόπισαν το πρόβλημα ως όφειλαν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, για να μην πούμε διαφθορά, μέσα στο ίδιο το διοικητικό σύστημα, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες ανυποληψίας για την Ελλάδα και θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα του μηχανισμού να εξυγιανθεί, όπως έχουν δεσμευθεί οι ελληνικές αρχές, τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Αυτή η κατάσταση, πάντως, δεν προέκυψε ξαφνικά, ούτε ήταν άγνωστη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Τον Μάρτιο του 2024 η ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι έχει ξεπεραστεί κατά 120% ο προϋπολογισμός για τις εντάξεις παραγωγών στη βιολογική παραγωγή ως φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Μάλιστα σε νέα επιστολή της η ΕΘΕΑΣ (10 Ιουνίου 2025) επισήμανε ότι υπάρχει προσπάθεια αλλοίωσης στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.

