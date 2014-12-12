Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς:

Σχολικές Μονάδες Πύλης:

  • Νηπαγωγείο: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο: 09:30
  • 1ο Γυμνάσιο: 08:30
  • Γενικό Λύκειο: 08:30
  • ΕΠΑΛ: 09:15

Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων:

  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γόμφων: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ελάτης: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λυγαριάς: 08:30
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παλ/ρου: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πηγής: 08:30
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πιάλειας: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Στουρν/κων: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο Φήκης: 08:30
  • Νηπιαγωγείο Φήκης: 09:00

                                             