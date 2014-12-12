Δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, προκάλεσε εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, στοίχισε τη ζωή σε συνανθρώπους μας ενώ πνίγηκαν και δεκάδες χιλιάδες ζώα, φαίνεται πως οι πληγές παραμένουν ανοιχτές.

Όπως κατήγγειλε στον Αθήνα 9,84 και στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη ο κ. Ξάνθος Νάτσινας, μέλος της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Φαρκαδόνας, δύο χρόνια μετά, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο για την προστασία και την αποκατάσταση της περιοχής.

«Η θεομηνία Daniel αποτέλεσε ένα έγκλημα που πρέπει να χαρακτηριστεί ποινικό, με τραγικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες, για το οποίο φέρουν ευθύνη τόσο η κυβέρνηση όσο και η Περιφέρεια και οι Δήμοι», τόνισε, επισημαίνοντας πως πέραν της κλιματικής αλλαγής την οποία επικαλούνται οι αρμόδιοι ως αιτία της καταστροφής, καταγράφηκαν 335 θάνατοι από καρδιακά και άλλα αίτια.

«Σήμερα στη Φαρκαδόνα δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε ένα ουσιαστικό έργο που να δίνει ελπίδα στους κατοίκους και να τους εμπνέει να μείνουν στον τόπο τους και να καλλιεργήσουν. Από τους 2.500, έχουν μείνει λιγότεροι από 800. Οι οικογένειες φεύγουν, τα παιδιά μας μεταναστεύουν, τα σχολεία κλείνουν ή υπολειτουργούν», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση όφειλε να σταθεί δίπλα μας τουλάχιστον για δύο χρόνια. Δεν το έκανε», υπογράμμισε , συμπληρώνοντας πως «κάθε φορά που βρέχει, κοιτάζουμε τον ουρανό με τρόμο μήπως ξαναπνιγούμε».

«Οι πλημμυροπαθείς παραμένουν μετέωροι»

«Η πρώτη αρωγή, οι βασικές αποζημιώσεις για την οικοσκευή – τα 6.600 ευρώ – δεν έχουν δοθεί σε τουλάχιστον 180 πλημμυροπαθείς οι οποίοι παραμένουν μετέωροι. Αποδεκατίστηκαν οι μικρές επιχειρήσεις της περιοχής. Δεν υπάρχει καμία προοπτική να μείνουν στον τόπο. Πήραμε κάποια χρήματα μόνο για το διάστημα που ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Μας λυπεί το γεγονός ότι στην πρόσφατη ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δεν ακούσαμε καμία εξαγγελία που να μας αφορά».

«Η κυβέρνηση μας έχει αγνοήσει»

«’Έχουν γίνει κάποια… πασαλείμματα στα αναχώματα, άνοιξαν ένα …καναλάκι, αλλά τα ποτάμια παραμένουν μετέωρα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες αλλά όλα αυτά είναι επί χάρτου. Μας τα παρουσιάζει ο Περιφερειάρχης αλλά, δυστυχώς, και η Περιφέρεια δεν έχει καμία επαφή με την κυβέρνηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση μας έχει αγνοήσει ως προς τις αποζημιώσεις αλλά και τα έργα που πρέπει να γίνουν. Δύο χρόνια τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ενώ την ίδια στιγμή, τα εκατομμύρια στους επιχειρηματίες δίνονται πολύ εύκολα».

«Θέλουμε στήριξη για να μείνουμε στον τόπο μας»

«Ζητάμε να θωρακιστούν τα χωριά μας, να μπορέσουμε να μείνουμε στον τόπο μας που τόσο πολύ αγαπάμε. Μόνο από τη Φαρκαδόνα έχουν φύγει 250 οικογένειες. Τα παιδιά μας μετακινήθηκαν εντός και εκτός Ελλάδας. Τα αγροκτήματα έχουν υποβαθμιστεί και η κτηνοτροφία έχει εγκαταλειφθεί. Δεν γίνεται τίποτα για την περιοχή μας ούτε σε επίπεδο περιφέρειας ή δήμων ούτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Μάλιστα, ο δήμος έχει παραχωρήσει σε ιδιώτη μια ολόκληρη πλαγιά για φωτοβολταϊκά ενώ μπορούσε να την εκμεταλλευτεί διαφορετικά».

