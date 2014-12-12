Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης σε Γόμφους, Πηγή, Πύλη και Φήκη για τη νέα χρονιά, ξεκινά από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

"Με σεβασμό προς την οικογένεια και με γνώμονα την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ακολουθούνται οι πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, με την φροντίδα και την επιμέλεια του διδακτικού προσωπικού και όλων των συμμετεχόντων υπαλλήλων τους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της κάθε ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης είναι από τις 7:00 μέχρι τις 16:00, με ώρα προσέλευσης από 7:00 έως 8:30", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύλης.