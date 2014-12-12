Το εργοτάξιο για την τοποθέτηση των πασσάλων στους οποίους θα στηθεί η νέα γέφυρα Μαρούγγαινας, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Το πρωί της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2025 ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε το εργοτάξιο στην κοίτη του Ληθαίου, που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να στηρίξει το μηχάνημα πασσαλόπηξης.

Αυτό θα τοποθετήσει τους πασσάλους που θα στηρίξουν στα πρανή και στην κοίτη του Ληθαίου, τη νέα γέφυρα που κατασκευάει ο Δήμος Τρικκαίων. Ο κ. Σακκάς συνομίλησε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, που εκκινούν το κυρίως τμήμα της κατασκευής της νέας αυτής γέφυρας.

Υπενθυμίζεται ότι τη μελέτη για τη νέα αυτή γέφυρα εκπόνησε ως δωρεά ο «Σύλλογος Τρικαλινών Πολιτών – Γέφυρα Μαρούγκαινας», που συστάθηκε με πρωτοβουλία του τρικαλινού γιατρού γυναικολόγου – μαιευτήρα κ. Κυριάκου Τσαγκούλη.

Tο έργο για την ανακατασκευή και συντήρηση όλων των γεφυρών στα Τρίκαλα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης («Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0») με προϋπολογισμό 3.300.000 €.

Από το γραφείο Τύπου