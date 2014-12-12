Σε δήλωσή του ο Νίκος Σακκάς – Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων – επισημαίνει τα εξής:

«Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο – εκπροσωπώντας τους αιρετούς του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας – καταδικάζουμε την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Δήμαρχος Αλοννήσου Παναγιώτης Αναγνώστου από πολίτη σε περιοχή του νησιού.

Οι απειλές, οι ύβρεις και η σωματική βία που υπέστη ο Δήμαρχος Αλοννήσου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεκτές καταστάσεις. Αντίστοιχες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη, ευνομούμενη, κοινωνία και αποτελούν μαύρα στίγματα που δηλητηριάζουν τη ζωή του κάθε τόπου ξεχωριστά.

Πολύ δε περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση, καθώς η Δημοτική Αρχή κλήθηκε να προασπίσει τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, διασφαλίζοντας την επάρκεια ύδατος στο νησί – μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο – προχωρώντας στην εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης σε δημοτική έκταση.

Συνάμα με την εν γένει στάση του ο Παναγιώτης Αναγνώστου τήρησε τη νομιμότητα, καθώς ήδη έχουν υπάρξει σχετικές ενέργειες που δικαιώνουν πλήρως τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής επί του συγκεκριμένου θέματος.

Κλείνοντας, εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας προς τον Δήμαρχο Αλοννήσου Παναγιώτη Αναγνώστου και δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση πως θα σταθούμε με κάθε κόστος στην πλευρά της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος».