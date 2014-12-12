Με ευχές και προτροπές κυρίως στους μαθητές και τις μαθήτριες, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς παρακολούθησε αγιασμούς σχολείων στον Δήμο Τρικκαίων.

Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς 2025-26 ο κ. Σακκάς το άκουσε κατά σειρά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, στο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων και στο 8ο Λύκειο Τρικάλων.

Η συνισταμένη των ευχών του κ. Σακκά ήταν η «Γόνιμη σχολή χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες», με την ευχή «να δικαιωθούν οι κόποι και οι προσπάθειές σας, όπως και οι προσπάθειες των γονιών σας».

Απευθυνόμενος ειδικά στους μαθητές και τις μαθήτριες, τόνισε ότι στο σχολείο «τίθενται γερές βάσεις και θεμέλια για το μέλλον, για τα επόμενα χρόνια, στα οποία θα θερίσετε τους καρπούς των προσπαθειών σας».

Ο κ. Σακκάς είχε την ευκαιρία να συζητήσει ειδικότερα θέματα των σχολείων με τις διευθύντριες κ. Κατερίνα Δημουλά (2ο Δημοτικό), Γεωργία Κουράκου (Πειραματικό Γυμνάσιο) Μαριάννα Αποστόλου (8ο ΓΕΛ). Επίσης συναντήθηκε και απηύθυνε ευχές σε τους/τις εκπαιδευτικούς, ενώ συνομίλησε με γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών.

Από το γραφείο Τύπου