Δύσκολες ώρες πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου τρεις αναρριχητές κατά την ανάβασή τους στον βράχο «Πυξάρι» όταν αντιμετώπισαν αυξημένη δυσκολία λόγω του σκότους. Οι αναρριχητές φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν από τη νυχτερινή πτώση της ορατότητας και αδυνατούσαν να κατέβουν με ασφάλεια.

Οι ίδιοι κάλεσαν σε βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, συνάδεσμοί τους από την τοπική Ορειβατική Λέσχη και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, που συνέδραμε στην επιχείρηση με τη χρήση drone για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος καθώς οι τρεις εντοπίσθηκαν και κατέβηκαν με ασφάλεια.

Β.Μ. trikalaenimerosi.gr