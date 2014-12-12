Μια εντυπωσιακή ντομάτα βάρους 1,115 κιλών καλλιεργήθηκε στη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, αποδεικνύοντας τη δύναμη των ντόπιων σπόρων που είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου και ειδικά στο υψόμετρο.

Πίσω από αυτή τη μοναδική καλλιέργεια βρίσκεται η παραγωγός Βασιλική Τσαρουχά, που συνεχίζει με μεράκι την παράδοση της τοπικής ποικιλίας. Πρόκειται για σπόρους που δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες, όμως η γεύση τους είναι ανεπανάληπτη. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι ντόπιοι: «Μια ντομάτα, μια σαλάτα».

Όπως μας πληροφορεί ο γεωπόνος Βάιος Ζιάκας, η συγκεκριμένη ποικιλία έχει ακόμη μια ιδιαιτερότητα: για να διατηρηθεί αναλλοίωτη, χρειάζεται να φυτεύεται μακριά από τα υβρίδια που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η γεύση, το άρωμα και η ποιότητα θα παραμείνουν αυθεντικά, όπως τα γνώρισαν οι παλιότερες γενιές.

Η γιγάντια ντομάτα από τη Γλυκομηλιά δεν είναι απλώς ένα αγροτικό «κατόρθωμα», αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα της σημασίας που έχει η διάσωση των ντόπιων σπόρων. Μια προσπάθεια που αξίζει να συνεχιστεί, γιατί μέσα της κρύβεται η παράδοση, η γεύση και η αυθεντικότητα της ελληνικής γης.

