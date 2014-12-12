Την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στο Παλαιομονάστηρο και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον Πορταϊκό ποταμό στην ΠΕ Τρικάλων από γέφυρα Κονδύλη ως γέφυρα Αγίου Βησσαρίωνα επιθεώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος όπως αποκάλυψε στη Λέσχη 97,6 η αντιπεριφερειάρχης Χρύσα Ντιντή, έχει αποφασίσει να καλέσει τον πρωθυπουργό στα εγκαίνια του φράγματος Ληθαίου που θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου :

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που όσα έργα είναι ημιτελή θα ολοκληρωθούν και έτσι το φράγμα Ληθαίου τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται. Θα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία εγκαινίων και πρόθεση του κυρίου Κουρέτα είναι να καλέσει και τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια. Φυσικά πρόθεση υπάρχει να παραστούν και όσοι συνέβαλαν διαχρονικά για το έργο αυτό.

Επίσης είδαμε και το μέρος όπου θα γίνει το κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο, που θα υλοποιηθεί κοντά στα σχολεία της Πύλης δίπλα στον Περιφερειακό, σε πολύ καλό σημείο. Σε 2 μήνες θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσει.

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Πύλη είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένος και ο Δήμαρχος και υλοποιούνται πάγιες ανάγκες της περιοχής.»