Έξω από τα δόντια τα είπε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο ΕΝΑ (Βόλος) και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων των δήμων της δυτικής Θεσσαλίας προκειμένου να μην εκτελεστούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Θεσσαλίας με φόντο της διαχείριση απορριμμάτων.

Ο κ. Σακκάς αποκάλυψε ότι ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας δεν είχε διαχειριστική επάρκεια και περιβαλλοντική πιστοποίηση και ο νόμος της κυβέρνησης που έφερε τη συγχώνευση του ΣΥΔΙΣΑ και του ΦΟΔΣΑ Λάρισας στην Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή δυτικής Θεσσαλίας ουσιαστικά «φόρεσε» στη δυτική Θεσσαλία τους δύο αυτούς οργανισμούς.

«Έγινε μία συγχώνευση για εμάς, χωρίς εμάς. Η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή δέκα δήμοι της δυτικής Θεσσαλίας των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων είχαν συστήσει μία ανώνυμη εταιρεία. Με το έτσι θέλω και χωρίς να ερωτηθούμε, συγχωνευτήκαμε με έναν νόμο, με δύο φορείς που ήταν ο ΦΟΔΣΑ Λάρισας και ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, χωρίς να υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, ότι μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να δώσει τις μετοχές της σε δυο άλλους φορείς του δημοσίου και στους δήμους, που είναι πίσω από αυτούς τους φορείς. Και το άσχημο του θέματος είναι ότι αυτή η συγχώνευση έγινε χωρίς να κληθούμε, να καταθέσουμε προτάσεις, σκέψεις και σχέδια. Μας φορέθηκε ένας νόμος κι από εκεί και πέρα αφεθήκαμε στην τύχη μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σακκάς.

Σημείωσε δε ότι η ΠΑΔΥΘ ήταν μία νοικοκυρεμένη εταιρεία, με 2,5 εκ. ευρώ αποθεματικό και εξαναγκάστηκε σε μία τέτοια συγχώνευση.

«Ως υπηρεσιακός πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, μόλις δέκα μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, είχα κλήση από την Εισαγγελία Βόλου για παράνομη χωματερή στη Ζαγορά! Δεν μπορεί σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, όπως η Θεσσαλία που περιλαμβάνει από την Αλόννησο μέχρι την Παναγία Τρικάλων να μιλάμε για έναν φορέα, όταν στην Κρήτη υπάρχουν δύο φορείς. Ναι στη συγχώνευση αφού το θέλουν, ναι σε ευέλικτο σχήμα, σε δύο όμως φορείς αφού οι τρεις που ήταν σας ενοχλούσαν, δυτική και ανατολική Θεσσαλία, για να είναι πιο ευέλικτο και παραγωγικό το σχήμα», εξήγησε ο δήμαρχος Τρικκαίων, σημειώνοντας ότι η ψήφιση του νόμου έγινε επί υπουργίας Σκυλακάκη με εμπνευστή τον Γεν. Γραμματέα κ. Γραφάκο, ο οποίος δέχτηκε τα πυρά όλων των δημάρχων.

Ο κ. Σακκάς τόνισε πως το σχέδιο αυτό προχώρησε με την απειλή ότι εάν δεν έδινε η Αναπτυξιακή τις μετοχές της, τότε οι δήμαρχοι θα κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος. «Είναι συμπεριφορά αυτή σε εκλεγμένο δήμαρχο από τον ελληνικό λαό; Αυτές οι πρακτικές θυμίζουν άλλες εποχές. Όχι με το έτσι θέλω», σχολίασε ο ίδιος και τόνισε ότι οι δήμοι έχουν προσβάλει τον νόμο στο ΣτΕ και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.

Έρχεται αύξηση στα τέλη καθαριότητας- Δεν υπήρχε στον ΣΥΔΙΣΑ διαχειριστική επάρκεια

Η αλλαγή του νόμου και ο νέος μεγάλος φορέας που δημιουργήθηκε είναι σίγουρο πως θα φέρει νέα τιμολογιακή πολιτική εις βάρος των δημοτών.

Όπως εξήγησε ο κ. Σακκάς, η τιμολογιακή πολιτική της ΠΑΔΥΘ ήταν 15,5ευρώ ο τόνος, στη Μαγνησία ήταν γύρω στα 22-23 ευρώ και στη Λάρισα λίγο παραπάνω. «Και ερωτώ η τιμολογιακή πολιτική δεν θα πάει παραπάνω; Ποιος θα την καθορίσει και με τι κριτήρια;», τόνισε.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Τρικκαίων έκανε λόγο για αναγκαστική συγχώνευση, μιας και κανείς από τους δύο φορείς σε Μαγνησία και Λάρισα δεν είχαν πιστοποίηση για να προχωρήσει το εγχείρημα.

«Έπρεπε να έχουν διαχειριστική επάρκεια, περιβαλλοντική πιστοποίηση και είχε μόνο η ΠΑΔΥΘ. Στην πλάτη της ΠΑΔΥΘ στήθηκε ένα παιχνίδι. Φωνάζουμε, γιατί δεν μπορεί αυτό το σχήμα να βοηθήσει κανέναν ούτε τους πολίτες, ούτε τους δημάρχους. Συγχώνευση μεν, αλλά ανατολική και δυτική Θεσσαλία», τόνισε.

Πράγματα που «αδυνατίζουν» τη λειτουργία των Δήμων θα μας βρουν απέναντι

Στο μεταξύ, ο κ. Σακκάς σχολίασε την κυβερνητική πρόθεση να εντάξει της ΔΕΥΑ της χώρας στην ομπρέλα της ΔΕΗ επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Παρόλα αυτά, επεσήμανε ότι «πράγματα που αδυνατίζουν τη λειτουργία των Δήμων θα μας βρουν απέναντι. Οι συγχωνεύσεις επ’ ουδενί δεν μπορούν να περάσουν».

Σημείωσε δε, ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όταν συζητήθηκαν οι συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και οι συγχωνεύσεις των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων ήταν όλοι παρόντες με έντονες αντιδράσεις προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ με Υπουργό τότε τον κ. Σκυλακάκη και προς τους Γραμματείς, που είχαν εισηγηθεί τις συγχωνεύσεις ενώ προέβλεψε πως κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, εάν προχωρήσει το θέμα.

Ο κ. Σακκάς για το θέμα υπογράμμισε πως πρέπει να ανοίξει μία κουβέντα στο σύνολό της και όχι στο τι οφειλές μπορεί να έχει κάποιος δήμος. «Το θέμα είναι τι οφέλη θα αποκομίσουν οι πολίτες από αυτή τη συνένωση κι αφετέρου θα είναι λειτουργική αυτή η συνένωση ή πάνε να κάνουμε ένα μεγάλο σχήμα, που θα είναι πιο δύσκολο; Δηλαδή πχ μία συνένωση των ΔΕΥΑ υπό την ομπρέλα του Δήμου Τρικκαίων για τους 4 συνολικά δήμους, θα μπορεί η ΔΕΥΑ σε ένα ορεινό χωριό, που είναι 3,5 ώρες από τα Τρίκαλα να εξυπηρετηθεί; Θα πρέπει να το δούμε, όχι αποσπασματικά, τι οφειλές μπορεί να έχει, αλλά στο σύνολό του», κατέληξε ο κ. Σακκάς.

Αύριο στη Σκιάθο

Στη Σκιάθο, αύριο Σάββατο, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΟΔΥΘ: Μαζί για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας» με τον κ. Σακκά να υπογραμμίζει ότι το νερό στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα είναι αγαθό.

«Στη Θεσσαλία δε, περισσότερο γιατί το καλοκαίρι διψάμε και τον χειμώνα πνιγόμαστε. Άρα θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, που έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο εγχείρημα του νεοσύστατου ΟΔΥΘ να αναφέρουν τι προβλήματα υπάρχουν ,τις προκλήσεις για να μπορέσουμε κι εμείς οι δήμαρχοι να βοηθήσουμε», σημείωσε.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου



