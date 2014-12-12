Νέα υπάλληλος ορκίστηκε στον Δήμο Τρικκαίων.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 η κ. Νίκη Ιω. Σκανδάλη, έδωσε τον όρκο ενώπιον του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, ο οποίος την υποδέχθηκε, ευχόμενος επιτυχία στο έργο της, προς όφελος και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η κ. Σκανδάλη έχει την ειδικότητα ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.