Νέα υπάλληλος στον Δήμο Τρικκαίων
Τρίκαλα | 24 Σεπ 2025, 11:37
Νέα υπάλληλος ορκίστηκε στον Δήμο Τρικκαίων.
Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 η κ. Νίκη Ιω. Σκανδάλη, έδωσε τον όρκο ενώπιον του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, ο οποίος την υποδέχθηκε, ευχόμενος επιτυχία στο έργο της, προς όφελος και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η κ. Σκανδάλη έχει την ειδικότητα ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.