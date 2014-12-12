Συνεχίζονται οι αναμορφώσεις των Τρικάλων από τον Δήμο Τρικκαίων. Αυτή τη φορά στη δεξιά πλευρά της οδού Καρδίτσης, όπου κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια για τους πολίτες. Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 3 «Αστικές αναπλάσεις στην πόλη των Τρικάλων». Το πρώτο τμήμα αφορούσε την κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην οδό Πύλης, σχεδόν σε όλο το μήκος της, που ολοκληρώθηκε. Πλέον η εταιρεία «ΗΡΩΝ» που ανέλαβε τον έργο, βρίσκεται στην οδό Καρδίτσης, στη δεξιά της πλευρά, για να ολοκληρώσει την ανάπλαση των πεζοδρομίων για την περιοχή «Εργοστασίου Γάλακτος».

Αναμένεται να βελτιωθεί κατά πολύ η κίνηση των πεζών στην περιοχή, καθώς

– καθίσταται πιο ασφαλής η κίνηση οχημάτων

– δημιουργούνται πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους 2 – 3 μ.

– διαμορφώνονται ράμπες στις διασταυρώσεις, για την ανεμπόδιστη κίνηση πεζών και ΑμεΑ.

– τοποθετείται νέος φωτισμός, όπου έχει προβλεφθεί

Παράλληλα, η παρέμβαση προβλέπει πως

– τα φωτιστικά θα είναι τύπου LED, με δυνατότητα απομακρυσμένου κεντρικού ελέγχου

– οι έγχρωμες πλάκες για το πεζοδρόμιο θα είναι και αντιολισθητικές

– τα δέντρα προφυλάσσονται με τοποθέτηση ειδικών σχαρών

– τοποθετούνται μικροί στύλοι για την αποφυγή εισόδου οχημάτων σε πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1.800.000 €.

Υπενθυμίζεται ότι από την αριστερή πλευρά της οδού Καρδίτσης εκτελείται άλλο έργο, με τίτλο «Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης». Αυτό βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο και περιλαμβάνει, εκτός από νέο πεζοδρόμιο, και ποδηλατόδρομο.