Η Καθηγήτρια κα Χριστίνα Καρατζαφέρη εκλέχθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορίστηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως την 31η Αυγούστου 2027.

Η κα Χριστίνα Καρατζαφέρη έχει αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή πορεία με πολύχρονη διδακτική, ερευνητική και διοικητική εμπειρία, στην Ελλάδα, στο Η.Β. και στις Η.Π.Α.

Είναι απόφοιτη του ΕΚΠΑ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Loughborough University στο Η.Β. και διδακτορικό από το Manchester Metropolitan University, επίσης στο Η.Β. Έχει εργαστεί σε κορυφαία στην έρευνα και στη διδασκαλία ιδρύματα του εξωτερικού (DPESS, University of Edinburgh, Η.Β., Dept. Biochemistry & Biophysics, University of California San Francisco Η.Π.Α., DPESS, Plymouth Marjon University, Η.Β., ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Ελλάδα). Είναι Καθηγήτρια Φυσιολογίας της Άσκησης – Μυολογίας και Διευθύντρια του ξενόγλωσσου διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Lifestyle Medicine.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με τρία συνεργαζόμενα τμήματα, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας και Τμήμα Ιατρικής, του ΠΘ, προσελκύει διεθνείς φοιτητές και εξέχοντες πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο.

Η κα Καρατζαφέρη εργάζεται συστηματικά στην διεκδίκηση και υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Σχολής με εξοπλισμό αιχμής.

Έχει τιμηθεί από διεθνείς οργανισμούς στον χώρο της φυσιολογίας και της μυολογίας.

Επιπλέον συνεργάζεται επί σειρά ετών με φορείς αυτοδιοίκησης και τοπικούς κοινωνικούς & επιστημονικούς φορείς σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης της σαρκοπενίας και του μεταβολικού συνδρόμου, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από τις εφαρμογές καινοτομίας αλλά και της καλλιέργειας της κουλτούρας ανταπόκρισης μέσα από την προώθηση της διδασκαλίας των Πρώτων Βοηθειών στα σχολεία και το γενικό κοινό.

