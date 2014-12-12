Η θεσσαλική Ελληνικά Γαλακτομεία, της οικογένειας Σαράντη, είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει την ουγγρική γαλακτοβιομηχανία Alfoldi Tej Kft μια εταιρεία με περισσότερους από 700 εργαζόμενους, η οποία επεξεργάζεται περίπου 270 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ετησίως αλλά εμφανίζει ζημιές από το 2021. Η συμφωνία είχε εγκριθεί από τους μετόχους της ουγγρικής εταιρείας, ωστόσο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε τη συναλλαγή στο πλαίσιο του ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που εντείνει την αντίθεσή της σε εξαγορές βασικών επιχειρήσεων από ξένους επενδυτές, υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία θα σήμαινε πως το νωπό γάλα θα εξαγόταν από την Ουγγαρία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα αγοράζονταν από το εξωτερικό σε υψηλότερες τιμές από ό,τι σήμερα.

Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία απάντησαν στο Reuters το βράδυ της Πέμπτης, ξεκαθαρίζοντας ότι είχαν σχεδιάσει να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη δραστηριότητα της ουγγρικής εταιρείας στην εγχώρια αγορά, η οποία –σύμφωνα με τις αρχές της Βουδαπέστης– αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο της αγοράς γάλακτος στη χώρα.

«Κύριοι στόχοι μας ήταν να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την εγχώρια δραστηριότητα της εταιρείας, να εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε τους παραγωγούς γάλακτος και να ανανεώσουμε και να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό», ανέφερε η εταιρεία.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκάλυψε το ύψος της συμφωνίας.

Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία σημείωσαν ότι η προσφορά τους για την εξαγορά της Alfoldi Tej Kft είχε γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της εταιρείας, προτού η διαδικασία ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων οδηγήσει στο μπλοκάρισμα της συναλλαγής. «Πρέπει να τονίσουμε ότι στον φάκελο έγκρισης υπήρχε λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιέγραφε τα σχέδιά μας για την επόμενη ημέρα», ανέφερε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τους λόγους της απόρριψης.

Ο ελληνικός όμιλος έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω εξαγορών.

thessaliaeconomy.gr (απο Reuters)