Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (γνωστή και ως Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών) πρόκειται να αποκτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέταξε το έργο στο περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στην Αιματολογική Κλινική και συγκεκριμένα στον θάλαμο 15, ο οποίος θα διαμορφωθεί σε χώρο θετικής πίεσης για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Η συνολική δαπάνη αναμένεται να φτάσει τις 260.000 ευρώ και συνίσταται στην προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που απαιτείται.

η Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων είναι από τις πιο σημαντικές θεραπείες στην αιματολογία και την ογκολογία. Γίνεται σε περιπτώσεις όπου ο φυσιολογικός μυελός των οστών δεν λειτουργεί σωστά ή έχει καταστραφεί, και χρειάζεται να αντικατασταθεί με υγιή αιμοποιητικά κύτταρα. Πραγματοποιείται κυρίως σε λευχαιμίες, λεμφώματα, μυέλωμα, απλαστική αναιμία, θαλασσαιμία και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες, όταν η συμβατική θεραπεία δεν είναι αρκετή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr