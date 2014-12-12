Μικρός είναι ο αριθμός των θεσσαλών που καταγράφονται στη λίστα του παράνομου πλουτισμού, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά ανέρχονται σε 20 και εξ αυτών μόνο 9 φέρεται να πήραν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ όλοι μαζί προσπορίστηκαν σχεδόν ένα εκ. ευρώ.

Αντιθέτως στην Κρήτη οι παραβάτες ανέρχονται σε 850 ενώ τα παράνομα λεφτά που εισέπραξαν ξεπερνούν τα 17 εκ. ευρώ. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται.

Δείτε πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 €

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 €

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 €

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 €

Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 €

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 €

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 €

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 €

Συνολικά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €

Νωρίτερα ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε, επίσης, τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτοί προέκυψαν από την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

• Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

• Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

• Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

