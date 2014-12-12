Μια σύλληψη για δυνατή μουσική στα Τρίκαλα
Αστυνομικά | 20 Σεπ 2025, 11:01
Συνελήφθη, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, 1 γυναίκα, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτρια, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, με ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων, καθ΄ υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου χρήσης μουσικής.
