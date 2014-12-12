Νέα πεζογέφυρα θα αποκτήσει σύντομα ο Ληθαίος στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι εργασίες για την κατεδάφιση της παλιάς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καθώς κρίθηκε ακατάλληλη προς χρήση μετά τη θεομηνία “Daniel”. Όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων Θεοδώρα Σαργιώτη, τα συνεργεία θα προχωρήσουν στην πλήρη κατεδάφιση της υπάρχουσας πεζογέφυρας.

Στη θέση της πρόκειται να ανεγερθεί νέα, σύγχρονη και ασφαλής γέφυρα, που θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και θα εξυπηρετεί με ασφάλεια την καθημερινή διέλευση των πολιτών.

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα αποτελεί σημαντικό σημείο σύνδεσης για την περιοχή και η αποκατάστασή της θεωρείται προτεραιότητα για τον Δήμο, καθώς συμβάλλει στην ασφαλή και άμεση μετακίνηση πεζών, ιδιαίτερα σε ένα τόσο κομβικό σημείο της πόλης με σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr