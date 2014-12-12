Το πακέτο που εξαγγέλθηκε είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πορείας της χώρας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου της ΔΕΘ.

«Δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό μέρισμα προς κατανομή περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω το ποσό λόγω των κανόνων. Οι μισθωτοί θα δουν το όφελος από την πρώτη μισθοδοσία της επόμενης χρονιάς», είπε ο πρωθυπουργός και έδωσε έμφαση στα μέτρα για τους νέους.

«Στοχεύσαμε σε μια μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε έως 1,4 δισ. ευρώ. Γιατί κάποιοι προκρίνουν αυτό και όχι αυτό που κάναμε;» αναρωτήθηκε.

«Φιλοδοξώ η πορεία να συνεχιστεί και να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και νέο μέρισμα ανάπτυξης».

Η ακρίβεια

«Ξέρω το πρόβλημα, όλη η στόχευση είναι η στήριξη του εισοδήματος. Δεν είναι η μόνη απάντηση στο πρόβλημα, η μάχη δεν περιορίζεται σε αυτό, σημαίνει παρεμβάσεις σε τομείς όπως τα τρόφιμα και από τα ενοίκια έως τα καύσιμα».

Ο εκλογικός νόμος

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Θεωρώ ότι η διατήρηση των κανόνων αποτελεί προϋπόθεση για να γνωρίζουν όλοι πως θα τοποθετηθούν σε μια εκλογική αναμέτρηση.

Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, θα επιδιώξω το ίδιο και στις επόμενες εκλογές. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και στις προηγούμενες κάλπες. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο πράγμα που έχω τώρα στο μυαλό μου. Εχουμε σχέδιο τετραετίας και θα δούμε πώς θα αποδώσει».

Η ηλεκτρική διασύνδεση

«Το έργο θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο, που σήμερα είναι ενεργειακά απομονωμένη. Γι’ αυτό η ΕΕ δίνει μια σημαντική οικονομική στήριξη. Η Ελλάδα έσπευσε να βοηθήσει την Κύπρο με τον ΑΔΜΗΕ. Πρόθεση είναι να ολοκληρωθεί, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να γίνει πράξη.

Για να ολοκληρωθεί, όμως, πρέπει η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι πιστεύει το έργο. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα και πληρωμές που θα πιστοποιήσουν ότι η Κύπρος το εννοεί όταν λέει ότι είναι χρήσιμο. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι θέλει το έργο και ότι θα καταβάλει το σχετικό τίμημα.Για την Ελλάδα, το έργο δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις. Εχουμε αυτές προς τα νησιά, και αυτή προς την Αίγυπτο».

Παραβατικότητα

«Κερδίζουμε τη μάχη με την παραβατικότητα. Η καλύτερη απόδειξη είναι οι επιτυχίες του “Ελληνικού FBI”. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα και στο θέμα της διαφθοράς στο Δημόσιο. Η κυβέρνηση στο ζήτημα της “νομιμότητας παντού” δεν θα κάνει πίσω».

Μεταναστευτικό

«Από την κρίση του Εβρου είπα ότι χρειάζεται αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που ξεκινά από την επιτήρηση των συνόρων. Σήμερα η Κομισιόν έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση στην πατρίδα μας.

Τα μέτρα που πήραμε για τις ροές από τη Λιβύη έχουν αποτέλεσμα, όπως φάνηκε τον Αύγουστο. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα παραταθεί.

Η πολιτική μας συνδυάζεται με πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης. Αυτή πρέπει να είναι οργανωμένη. Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα με τις φοιτητικές βίζες, αλλά και για τον αγροτικό τομέα».

Αλέξης Τσίπρας

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης αφορά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Δυο παρατηρήσεις.

Καταλαβαίνω ότι ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει αυτοκριτική γιατί υπέστη δύο μεγάλες ήττες σε εθνικές εκλογές.

Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Αλέξη Τσίπρα, αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα που έχουν αναλάβει το ρόλο του “χρυσού χορηγού”. Αυτά συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής, δεν τα θεωρώ σημαντικά, αλλά τα επισημαίνω».

Ελληνοτουρκικά

«Όταν προκηρύξαμε τα ενεργειακά οικόπεδα, το κάναμε όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς την ελληνική οικονομική ζώνη. Κάποιες κινήσεις μας μπορεί να προκαλούν αντιδράσεις, αλλά η στρατηγική μας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Το έχουμε αποδείξει.

Θα εξακολουθώ να επικοινωνώ με τον κ. Ερντογάν και να μιλάμε ειλικρινά.

Σε ό,τι αφορά το casus belli που ψηφίστηκε πριν από πολλά χρόνια: Αν θέλουμε εξομάλυνση και να μπούμε πιο ουσιαστικά στον πυρήνα της διαφοράς μας, πρέπει να αποσυρθεί. Οσο υπάρχει στο τραπέζι, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

Έμμεσοι φόροι

«Δεν τίθεται θέμα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Εχουμε μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες (μεταφορές, βρεφικά είδη). Η περαιτέρω μείωση δεν θα είχε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα διευκόλυνε τις εταιρείες να βελτιώσουν το περιθώριο κέρδους τους.

Μια τέτοια μείωση, όπως και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, θα είχε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Δεν μπορούμε να έχουμε και μείωση του ΦΠΑ και μείωση των άμεσων φόρων».

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι, «τώρα που μειώνονται οι τιμές λόγω της παγκόσμιας αγοράς, δεν βλέπω να αναδεικνύεται το θέμα».

Δημοσκοπήσεις και σκάνδαλα διαφθοράς

«Μια κυβέρνηση στον έβδομο χρόνο θα έχει κάποια φθορά. Παραμένει, όμως, κυρίαρχη δύναμη με πάνω από 10 μονάδες διαφορά από το δεύτερο θέμα. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες.

Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Εχουμε δύο χρόνια για τις εκλογές. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε και το 2027 θα κάνουμε ταμείο. Δεν σχεδιάζω την πολιτική μου σήμερα με βάση την εκλογική στρατηγική αφήνοντας πίσω δύσκολες μεταρρυθμίσεις.

Για όποια υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτή θα κάνει τη δουλειά της».

Δεν σχεδιάζουμε κατάργηση των Πανελλαδικών

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν σχεδιάζεται η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. «Δεν είμαι έτοιμος να το πω αυτό, και σέβομαι και τιμώ τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αυτό που συζητάμε είναι το πώς θα δώσουμε περισσότερη αξία στο Λύκειο, καθώς το απολυτήριο του Λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία», σημείωσε.

Και το Harvard και το Yale έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλλά σε συνεργασία με δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο, απάντησε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για το προφίλ των μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν αδειοδοτηθεί και θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο.

«Η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων ήταν μια ταυτοτική μεταρρύθμιση για την οποία είμαστε υπερήφανοι» υπογράμμισε, θυμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.

Σαμάρας – Κώστας Καραμανλής

«Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά, βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.

Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί το γνωρίζουν. Σίγουρα υπήρχαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και δόθηκαν απαντήσεις, ειδικά για την εξωτερική πολιτική.

Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή μιας παράταξης που σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γι’ αυτό».

Τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν μπορεί να το χρεώνει κανείς σε μία κυβέρνηση. Παρά τις προσπάθειες, δεν είχαμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Γι’ αυτό ενσωμάτωσα τον οργανισμό στην ΑΑΔΕ, που έχει εμπειρία στις διασταυρώσεις.

Αναλαμβάνω την ευθύνη για το ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του Οργανισμού. Για το θέμα έχει ασχοληθεί και η ελληνική δικαιοσύνη. Το ξέραμε το πρόβλημα και προσπαθήσαμε να το λύσουμε. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δράσαμε όπως είπα προηγουμένως.

Είπα ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η υπόθεση δείχνει ότι το πελατειακό κράτος δεν έχει τελειώσει.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, όπως το gov.gr, η γρήγορη απονομή συντάξεων. Είμαι αποφασισμένος να δώσω αυτό τον αγώνα. Εχω αποδείξει ότι, όταν χάνουμε μάχες, πρώτος θα πω ότι “δεν πετύχαμε, θα το διορθώσουμε”. Το ζήτημα είναι να μην κάνεις το ίδιο λάθος δύο φορές».

Ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι η πλειοψηφία δεν έκρινε ότι υπήρξε λόγος να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τις επιστολικές ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον, «αν θέλουν κάποιοι να τις καταργήσουμε ας το πουν».

Σε ό,τι αφορά το επιτελικό κράτος, δήλωσε ότι «δεν αποκαθιστά τους υπουργούς, φροντίζει για λογοδοσία και στοχοθεσία, καλύπτει θέματα που απαιτούν διυπουργική συνεργασία».

Συνταξιούχοι

«Η μείωση και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ήταν αίτημα που μπορούμε τώρα να υλοποιήσουμε. Υπάρχει και το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ που μονιμοποιείται. Από τη μείωση των συντελεστών θα ωφεληθούν και συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από το αφορολόγητο όριο».

Ουκρανία

«Είναι αδιανόητο να φανταστώ πως δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο, όταν η Ελλάδα κουβαλά το τραύμα της Κύπρου. Πως θα νομιμοποιήσουμε την κατάληψη εδαφών. Πώς θα ζητούσε η Ελλάδα στήριξη αν το χρειάζονταν απέναντι σε μια αναθεωρητική δύναμη;

Δεν πρόκειται να γίνουμε μαύρο πρόβατο για γεωπολιτικούς λόγους. Θα υπηρετώ αυτή την πολιτική ακόμα κι αν υπάρχουν αντιστάσεις στην κοινή γνώμη. Αυτό εξυπηρετεί στον πυρήνα τους τα εθνικά θέματα».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Χειρίζεται 2.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι λογικό ένας θεσμός να ελέγχει τη ροή του ευρωπαϊκού χρήματος. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει εργαλειοποίηση υποθέσεων που ερευνώνται.

Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από οποιονδήποτε έλεγχο, τον επιδιώκουμε, είναι καλοδεχούμενος. Η ελληνική πολιτεία έχει τους δικούς της μηχανισμούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δεν μπορεί να λέγεται ότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά ας κρατήσουμε μια αίσθηση πότε κάτι εργαλειοποιείται και ποια είναι η έκτασή του.

Αυτή η κυβέρνηση τα έχει βάλει με κάποιους που κάποτε μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι στο απυρόβλητο».

Η σχέση με τον Τραμπ

«Εχουμε διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Πήγα στο Κογκρέσο με κοινή πρόσκληση και χειροκροτήθηκα και από τους δύο.

Εχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα ήθελα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ να έρθει νωρίτερα στη χώρα, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα.

Δεν έχω πάντως τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος που τα λύνει με ένα τηλέφωνο», σχολίασε…

Τέμπη

«Δέσμευσή μου ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο δυστύχημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία με βάση τα τελικά πορίσματα για τη “συμμαχία του ξυλολίου” και όσους εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών. Είδαμε απίθανους ανθρώπους να λένε απίθανα πράγματα. Ξέρουμε πως στήθηκε μια αθλιότητα. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι αν κάποιοι που φωνάζουν για το τέλος της ανάκρισης θέλουν να γίνει η δίκη».

Η σύμπλευση με το Ισραήλ

«Εχουμε στρατηγική συμμαχία, αλλά ασκήσαμε σκληρή κριτική για τον τρόπο που διεξάγεται η επιχείρηση στη Γάζα. Επιμένουμε συνέχεια στην ανάγκη για κατάπαυση πυρός που θα οδηγήσει σε συνομιλίες ώστε να φτάσουμε σε μια λύση δύο κρατών. Η άποψή μας έχει μεταφερθεί στην ηγεσία της χώρας.

Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. Το πότε και το πώς θα το κρίνουμε στην πορεία, έχοντας στόχο να συμβάλουμε στη λύση».

Οι 13 ώρες εργασίας

«Εχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό και σίγουρα θα πετύχουμε το στόχο για 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Υπάρχουν νέοι που επιλέγουν να έχουν δύο δουλειές. Εμείς λέμε ότι, αντί να έχεις δύο δουλειές, μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη και να κερδίζεις περισσότερο.

Δεν το θέλω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να κάνει υπερωρίες, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να κάνει δύο δουλειές.

Εχουμε παράπονα από επιχειρηματίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γίνεται ένα “άσπρισμα” της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτό είναι το σωστό».

