Την ερχόμενη Τρίτη 6 Ιουνίου θα ξεκινήσει τις προβολές ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος. Στον μαγευτικό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου ο θερινός κινηματόγραφος αποτελεί μια πραγματική όαση δροσιάς και κινηματογραφικής διαφυγής, εναρμονισμένη σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο.

Οι ταινίες θα είναι της φετινής παραγωγής από όλα τα κινηματογραφικά είδη: κωμωδίες, περιπέτειες κοινωνικά, κομεντί, φαντασίας, οικογενειακές.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21.45 .

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων & Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Η έναρξη των προβολών θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 με την ταινία της χρονιάς AVATAR: THE WAY OF WATER , περιπέτεια Φαντασίας 192΄ (Από 6-10/6)

Σκηνοθέτης: Τζέιμς Κάμερον

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ

Ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Μετκαγίνα, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Σάλι πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

«Είναι μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Ταυτόχρονα και μια επίκαιρη όσο και διαχρονική υπενθύμιση του τι μπορεί να κάνει το σινεμά όταν τολμά να ονειρεύεται». Χ. Μπακατσέλος FLIX

Κυριολεκτικό state-of-the-art εικόνας και μεγέθη θεάματος και ψυχαγωγίας που μόνο στο σινεμά μπορείς να συναντήσεις. Η. Φραγκούλης FreeCinema

Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα δημοσιευθεί αναλυτικά τις επόμενες μέρες.

