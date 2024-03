Ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 η τριήμερη έκθεση μοντελισμού, στο δίδυμο οθωμανικό λουτρό (Μουσείο Τσιτσάνη). Η 1η έκθεση του νεοσύστατου Συλλόγου «Ομάδα Μοντελιστών Τρικάλων» παρουσιάζει δεκάδες εκθέματα από διαφορετικά μοντέλα: αεροπλάνα, πλοία, φορτηγά, φαντασιακά, αυτοκίνητα, διοράματα.

Εμφαση δίνεται στη λεπτομέρεια, στην αναπαράσταση, στη δημιουργική φαντασία σε σχέση με την πραγματικότητα. Πλήθος τρικαλινών και με μικρά παιδιά επισκέπτονται την έκθεση, όπου ο Σύλλογος δίνει τη δυνατότητα ψηφοφορίας, για τα τρία καλύτερα μοντέλα.

Επίσης, υπάρχει η δραστηριότητα «Make it and Take it», κατά την οποία παιδιά άνω των 10 ετών που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον μοντελισμό, θα μπορούν να κατασκευάσουν ένα μοντέλο – με την επίβλεψη γονέων – και να το πάρουν σπίτι τους.