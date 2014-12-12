Με λαϊκά τραγούδια ολοκληρώθηκε η μεγάλη λαϊκή γιορτή του Τρικαλινού Παζαριού για το 2025.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία ημέρα του φετινού Παζαριού – ιστορικού και τραγουδισμένου -, τρεις λαϊκές φωνές, ο Μπάμπης Αντωνίου, η Ελένη Καραβασίλη, ο Μιχάλης Ταμπούκας, με σολίστ τον Αχιλλέα Τσιακμάκη στο μπουζούκι και εξαίρετους μουσικούς, ξεσήκωσαν όλους τους φίλους του Παζαριού.

Πολύς χορός, περισσότερο κέφι και άφθονη διασκέδαση σε μια όμορφη γιορτή, “μια γιορτή που με μεγάλη χαρά διοργανώσαμε φέτος, εξετάζοντας το πώς θα μπορέσει να επαναληφθεί αναβαθμισμένη για όλους και όλες”, σημείωσε σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Η δε αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, έδωσε έμφαση στη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις 4 εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος, στηρίζοντας έμπρακτα το Παζάρι, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες, τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες.

Στη γιορτή παρέστη επίσης σχεδόν σύσσωμη η συμπολίτευση: Δήμητρα Νάτσινα, Ζωή Παπαναστασίου, Εφη Λεβέντη, Μαρίνα Καραμέτου, Βίβιαν Τέγου, Χρήστος Μπλουγούρας, Κώστας Αργυρίου, Ακης Αναστασίου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, Σάκης Σκρέκας, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, ο πρόεδρος της ΔΚ Αγ. Κυριακής Χρήστος Παπαευθυμίου.

