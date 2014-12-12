Χθες το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών στο Καστράκι, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το ανοιχτό event του Διεθνούς Σεμιναρίου Κεραμικής που διοργανώνει το Theodorou Art Studio – Εργαστήριο Κεραμικής στο πλαίσιο της προβολής της περιοχής των Μετεώρων.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την παρουσίαση εξειδικευμένων τεχνικών κεραμικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο Raku, οι οποίες εφαρμόζονται από τους διεθνείς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο σεμινάριο.

Οι δημιουργίες βασίστηκαν σε τοπικά υλικά, όπως τα χώματα των Μετεώρων που μετατράπηκαν σε Terra Sigillata, αλλά και σε φυσικά γυαλώματα από στάχτες ελιάς και πλατάνου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Φώτης Καραθανάσης καθώς και ο ειδικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Χρήστος Ζώρος, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Το Διεθνές Σεμινάριο Κεραμικής συνεχίζεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το επόμενο σημαντικό γεγονός θα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης των έργων των καλλιτεχνών, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00, στο ίδιο Μουσείο και θα είναι ανοιχτά για το κοινό.