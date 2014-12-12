Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 36η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα στις 18–21 Σεπτεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) και της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας (ΟΛΚ), υπό την αιγίδα του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η φετινή διοργάνωση ήταν ανανεωμένη και για πρώτη φορά μετά από χρόνια η «καρδιά» της μεταφέρθηκε στην Κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου, δημιουργώντας μια ζωντανή και φιλική ατμόσφαιρα που ενθουσίασε αναρριχητές και επισκέπτες. Η πλατεία γέμισε με δράσεις, παιδική αναρρίχηση, buildering, μουσική και χαμόγελα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία και αναδεικνύοντας την κοινότητα της αναρρίχησης.

Η διοργάνωση ξεχώρισε με πληθώρα δραστηριοτήτων για όλους: στην Κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου, εκατοντάδες παιδιά και μαθητές των σχολείων της πόλης δοκίμασαν με ενθουσιασμό την αναρρίχηση υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, ενώ το Multipitch Challenge έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναρριχηθούν σε μεγαλύτερες διαδρομές στα Μετέωρα, συνδυάζοντας τεχνική, αντοχή και ομαδικότητα. Η Κεντρική Εκδήλωση του Σαββάτου ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με ομιλίες επισήμων, βραβεύσεις, παρουσίαση δράσεων και μουσική συναυλία, δημιουργώντας ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για όλους.

Την Κυριακή, το Buildering Open Challenge συγκέντρωσε πάρα πολλές συμμετοχές, με αναρριχητές να σκαρφαλώνουν σε εξωτερικές πλευρές κτηρίων, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες στους θεατές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στα μονοπάτια των Μετεώρων με συντονιστή την ΟΛΚ. Η διαδρομή προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, συνδυάζοντας άθληση και χαλάρωση μέσα σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.