Η 23η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Για τη φετινή χρονιά, το θέμα που επέλεξε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει τίτλο: "Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής δράσης - At the Frontline of Climate Action".

Επειδή στο πλαίσιο της κλιματικής δράσης η έγκαιρη προειδοποίηση για επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πρωταρχικής σημασίας, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ολοκλήρωσε και παρουσιάζει την πρώτη φάση της εφαρμογής που έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Η εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.meteo.gr/thessaly παρέχει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα:

παρατηρήσεις από το δίκτυο σταθμών του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην περιοχή

δορυφορικές παρατηρήσεις νεφών

χάρτες πρόγνωσης καιρού (με δυνατότητα ζουμ, απεικόνισης της πρόγνωσης σε κάθε σημείο, κλπ)









Επιπροσθέτως η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων σε περίπτωση υπέρβασης προκαθορισμένων ορίων (πχ. μεγάλο ύψος βροχής, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι)

Στο πλαίσιο αυτού του έργου έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση 13 νέων μετεωρολογικών σταθμών (οι περισσότεροι έχουν ήδη τοποθετηθεί και τροφοδοτούν ήδη την εφαρμογή με τις μετρήσεις τους) καθώς και η εγκατάσταση τριών μετρητών στάθμης νερού σε ποτάμια. Στο άμεσο μέλλον το δίκτυο αυτό θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο, ενώ θα προστεθούν και νέες πληροφορίες και δεδομένα στην εφαρμογή.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η εφαρμογή δεν είναι χρήσιμη μόνο για την πολιτική προστασία της περιοχής αλλά περιλαμβάνει και χρήσιμες πληροφορίες για τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται σημαντικά από τα καιρικά φαινόμενα, όπως ο αγροτικός τομέας. Προβλέπεται μελλοντικά η συγκεκριμένη εφαρμογή να εξειδικευθεί ακόμα περισσότερο ώστε να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου τομέα.

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη κάνει τα έντονα καιρικά φαινόμενα συχνότερα και βιαιότερα. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία κατέδειξαν με τον πιο έντονο και δραματικό τρόπο την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του καιρού στην περιοχή, για παροχή εξειδικευμένων προγνώσεων και έκδοση σχετικών ειδοποιήσεων. Επομένως, αξιοποιώντας την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες για την καλύτερη ενημέρωση αρχών και πολιτών.

