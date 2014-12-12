Μετακινείται προσωρινά η πιάτσα ταξί από την αρχή της Αμαλίας, λόγω εργασιών παρέμβασης που ετοιμάζει ο εργολάβος Χρήστος Κατσιάβας, όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6:

«Θα ξεκινήσουμε σε λίγες μέρες να κάνουμε την παρέμβαση από την αρχή της Αμαλίας μέχρι και τον παλιό Κωστάρα, δεν θα μας πάρει πάνω από ένα μήνα.

Το υλικό το κουρασανίτ το βιομηχανικό θα βάλουμε, δεν θα πειράξουμε το άγαλμα του Κανάρη απ έξω θα πάμε. Κι έτσι θα γίνει μέχρι την πλατεία Κιτριλάκη, κανονικά ο ποδηλατόδρομος και το πεζοδρόμιο. Όπως και η πιάτσα ταξί θα μετακινηθεί προσωρινά, κι έπειτα θα ξαναγυρίσει εκεί που βρίσκεται τώρα η πιάτσα.

Όσο για την κεντρική πλατεία, το σκέπαστρο χρειάζεται κάποιες εργασίες για ενίσχυση λόγω αστοχίας του μπετου, και θα μπούνε αυτή την εβδομάδα και τα αγάλματα, είναι έτοιμο και γυαλισμένο το άγαλμα του Στρατηγού Σαράφη και θα επανατοποθετηθεί.»