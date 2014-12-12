Μεγάλη προσέλευση κόσμου είχε η «Η Γιορτή της Πέστροφας» στο Βαθύρρευμα που έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθυρρεύματος σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Βαθυρρεύματος και την υποστήριξη του Δήμου Πύλης.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό της Προέδρου κ. Αντριανής Μπαλά, του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκη και του Προέδρου της Δ.Κ. Βαθυρρεύματος κ. Χρήστου Ρούσσα.

Ακολούθησε γλέντι και χορός από όλους υπό τον ήχο της ζωντανής δημοτικής ορχήστρας.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Κων/νος Πλαστήρας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος κ. Χρήστος Ρούσσας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αναγνώστου και η πρώην Πρόεδρος της Δ.Κ. Στουρναρέικων κ. Γεωργία Λαμπρογιώργου.